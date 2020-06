Horror-Unfall endet glimpflich

Die Reisenden wurden in den Rettungsautos mit Decken und warmem Tee versorgt, die Mitarbeiter arbeiteten mit den Beteiligten in englischer und teilweise deutscher Sprache die Unfallerlebnisse auf. Parallel dazu organisierte das Rote Kreuz den Weitertransport der unverletzt gebliebenen Passagiere. "22 müssen wir zum Flughafen bringen, weil das Flugzeug nach Sydney nicht wartet", so Taibl. Die Zeit drängte.