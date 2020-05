Ein klassisches Urlaubsziel ist Honduras eigentlich höchstens für Wanderer. Denn das Landschaftsbild wird vor allem von Gebirgen geprägt. Der Nachbar von Nicaragua, Guatemala und El Salvador macht flächenmäßig lediglich rund ein Drittel der Bundesrepublik aus. Dafür leben hier aber auch nur etwas mehr als 6 Millionen Menschen. Urlauber finden in Honduras neben den Vorzügen der karibischen und pazifischen Badestrände auch zahlreiche vulkanische Inseln am Golfo de Fonseca sowie imposante Bananenplantagen. Kulturell haben in dem seit 1821 unabhängigen Staat vor allem die indianischen Ureinwohner ihre Spuren hinterlassen.