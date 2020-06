Hochkar gerettet, Semmering steht an

In der neuen Hochkar-Bergbahnen GmbH halten Schröcksnadel 51 Prozent und die NÖ-BBG 49 Prozent. Gemeinsam will man in den nächsten drei Jahren fünf Millionen Euro in den Standort investieren. Wo genau das Geld am notwendigsten ist, müsse erst eruiert werden, meinten Bokuslav und Markus Schröcksnadel. Er wird zwei Geschäftsführer am Hochkar installieren und will das „erstaunlich attraktive Ski-Gebiet" besser als bisher vermarkten. „Outdoor- und Bergerlebnis ist bei jungen Leuten im Trend. Wir liegen voll im Mainstream", begründet er den Einstieg am Hochkar. Die Nähe zu Ballungszentren sei ein weiterer Vorteil.

Um bessere Ganzjahresangebote für Touristen bieten zu können, setzen die Partner auf Synergieeffekte zwischen Ötscher und Hochkar. Spürbar wird das schon in der bevorstehenden Saison. „Mehrtageskarten und Saisonkarten werden am Hochkar und am Ötscher gültig sein", sagte BBG-Geschäftsfüher Markus Redl. Mit Unternehmern am Hochkar wird jetzt geprüft, ob die zehn Kilometer lange Hochalpenstraße weiter als Mautstrecke geführt wird. Die in der Konkursmasse mitgekauften Gastro-Betriebe und Sport-Geschäfte sollen vermietet oder verkauft werden.