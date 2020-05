Hoch auf dem Stimmungsbarometer

Ein gutes Zeugnis, das stellte die Landesakademie (LAK) dem Land Niederösterreich nun aus: Laut einer Telefonbefragung, die die LAK im November und Dezember des Vorjahres unter 1000 Personen ab 16 Jahren durchgeführt hat, sind 96 Prozent der Niederösterreicher mit der Lebensqualität im Land zufrieden. 49 Prozent geben an, sogar "sehr zufrieden" zu sein. Als "überdurchschnittlich" beschreibt der LAK-Geschäftsführer, Christian Milota, dieses Ergebnis: " Niederösterreich steht top da. Man fühlt sich wohl in einem Land, wo es Schritt für Schritt weitergeht." Die Ergebnisse zeigten verlässlich und transparent, was in den vergangenen Jahren passiert ist, sagt Milota.

In der Befragung nannten die Bürger vor allem die Natur, die zahlreichen Klein- und Mittelbetriebe, das kulturelle Angebot oder etwa die Infrastruktur als Stärken des Bundeslandes.