Hitze zwingt Jungvögel zu Sprung aus ihren Nestern

Mauersegler und Schwalben sind durch Überhitzung an ihren Nistplätzen unter Dächern gefährdet, was zum Tod oder Flucht der Jungvögel führt.

Das Freiwilligenprogramm 'Team Tierschutz' ermöglicht schnelle Rettung und intensive Pflege der betroffenen Vögel bis zur Freilassung.

Tierschutz Austria benötigt Spenden, um die kostenintensive Aufzucht und Versorgung der Mauersegler sicherzustellen.

Mauersegler und Schwalben sind Gebäudebrüter, das bedeutet, dass sie bevorzugt an und unter Dächern nisten. Gerade in diesen Bereichen heizen sich diese Plätze stark auf. "In den Nestern direkt unter Hausdächern steigen die Temperaturen auf über 50 Grad. Für viele Jungvögel bedeutet das den Hitzetod - oder die Flucht ins Ungewisse", erklärt Stephan Scheidel, Leiter des Tierschutzhauses Vösendorf bei Tierschutz Austria.

Wer den Sturz überlebt, ist am Boden schutzlos. „Die Tiere drohen zu überhitzen oder werden zur leichten Beute für Krähen oder Katzen“, so Scheidel. Aktuell versorgt das Team im Tierschutzhaus in Vösendorf rund um die Uhr 24 gerettete Mauerseglerküken. Die Pflege ist intensiv: In freier Wildbahn werden Mauersegler bis zu 3.000 Mal täglich mit Insekten gefüttert – eine Aufgabe, die nun Pflegerinnen, Pfleger und freiwillige Helferinnen und Helfer übernehmen.

Mauersegler Küken Kleine Mauersegler werden im Tierschutzhaus aufgepäppelt Mauersegler Jungvogel Insgesamt 50 geschwächte Mauersegler kamen heuer schon zu Tierschutz Austria Mauersegler Jungvögel Sobald sie kräftig genug sind, werden die Vögel in die Freiheit entlassen

Freiwilligenprogramm ermöglicht schnelle Rettung Durch das Freiwilligenprogramm "Team Tierschutz" von Tierschutz Austria wird die schnelle Rettungskette aufrecht erhalten. Gemeldete Tiere werden rasch abgeholt, medizinisch versorgt und sobald sie kräftig genug sind wieder in die Freiheit entlassen. Wer einen Mauersegler am Boden findet, sollte rasch helfen, denn: "Mauersegler sind wahre Meister der Lüfte - sie fressen, trinken und schlafen sogar im Flug, nur zur Brutzeit berühren sie festen Boden. Genau deshalb gilt: ein Mauersegler am Boden - egal ob Jungtier oder ausgewachsen - ist immer ein Notfall", erklärt Scheidel.