Heiße Debatte um Scheinwohnsitzer

Nicht nur in Waidhofen an der Thaya, sondern auch in Litschau, Bezirk Gmünd, sorgen mögliche Scheinwohnsitzer im Vorfeld der nö. Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015 für Aufregung.

Die neue Bürgerbewegung Litschau ( BBL) – vormals "Politische Heimat Aktiv" – und die regierende Volkspartei führen neuerdings eine hitzige Debatte, weil BBL-Spitzenkandidat Roland Edinger seine Waldviertler Heimatgemeinde als "Hochburg" vermeintlicher Scheinanmeldungen sieht. Bürgermeister Rainer Hirschmann ( ÖVP) weist die Kritik entschieden zurück.