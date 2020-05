Heikle Tweets: Geistlicher wird aus Pfarre abgezogen

Von 2004 bis 2009 war der Pfarrer als Religionslehrer in Hainfeld tätig. Beschwerden gab es damals keine. „Wir waren sehr zufrieden, es hat alles gepasst“, berichtet Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle. Danach wechselte der Pater in eine andere Pfarre im Bezirk St .Pölten und war bis 2011 auch dort in einer Schule tätig. Mittwochnachmittag wusste man in der betroffenen Gemeinde noch nicht, dass der Pater die Pfarrer verlassen muss. Für Mittwochabend wurde ein Gespräch zwischen dem örtlichen Pfarrgemeinderat, dem Pfarrer und einem Vertreter des Stiftes Göttweig angesetzt. Man wolle eine „gemeinsame Lösung“ finden.