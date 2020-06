Hausbesitzer wollen Platanen fällen lassen

Wird in einer Gemeinde ein Baum gefällt – sei es weil er morsch oder krank ist – gibt es üblicherweise einen Aufschrei in der Bevölkerung. Rasch bildet sich eine Initiative zum Schutz der urbanen Schattenspender. Nicht so in der Strebersdorfer Straße an der Wiener Stadtgrenze. Hier kämpft eine Anrainer-Initiative für die Entfernung der Alleebäume. Der Grund: Die rund 40 Jahre alten Gehölze haben nach Ansicht der Hausbesitzer für sie mehr Nachteile als Vorteile. Die Aufregung ist groß. Natürlich formiert sich auch schon Widerstand.

„Ich habe nichts gegen Bäume, aber es geht um unsere Lebensqualität“, sagt Hausbesitzerin Brigitte Pojkar. Vor ihrem Haus ragen gleich drei Platanen in den Himmel. „Im Frühjahr ist es Blütenstaub, der bis ins Haus kommt und im Herbst brauchen wir die Schneeschaufel, um die massenhaften Blätter und die Samenkugeln wegzuräumen“, sagt Pojkar. Nach vielen Gesprächen mit Nachbarn fasste sie deshalb den Entschluss, für die Entfernung der Bäume einzutreten und startete eine Initiative. Die Nachbarn wurden informiert. Mittels Unterschrift und Zusage zur Finanzierung eines Ersatzbaumes holte sich Pojkar den nötigen Rückenwind. „Ich habe nur jene unterschreiben lassen, die auch die Ersatzzahlung von 150 Euro übernehmen“, sagt Pojkar.