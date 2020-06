Haus in Vollbrand: Leiche gefunden

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Haderswörth (Bezirk Wiener Neustadt) am Dienstag wurde in der Brandruine eine Leiche gefunden. Bei dem Toten dürfte es sich im den Mieter des Hauses handeln.

Das Feuer war gegen 3.00 Uhr ausgebrochen. "Als wir eintrafen stand das Gebäude samt Garage in Flammen", so Schwarz. Die Hausbesitzer, die nicht an der Adresse wohnhaft sind, hätten sich in der Früh bei der Polizei gemeldet.

"Rund zwei Drittel des Daches sind ausgebrannt, Teile des Daches sind eingestürzt", so der Feuerwehrkommandant. Die Flammen seien von oben mit einer Drehleiter bekämpft worden. "Es gibt immer wieder Glutnester, die aufflackern", sagte Schwarz.

Rund 120 Mann standen im Einsatz. Was das Feuer ausgelöst hat, ist Gegenstand von Ermittlungen.