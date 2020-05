Hauptspeise - Kalbsfilet im Brot und Erdäpfel-Kalbskopf-Gratin

Zutaten



2 Stk. Kalbsfilet a 200g

2 Tassen Keniabohnen oder Fisolen

Hühnerfarce bzw. 100 g Hühnerfleisch (von den Sehnen befreien, in Würfel schneiden - 5 min. anfrieren) und 100 ml Obers, Salz, Pfeffer, Muskat, 1 EL Creme Fraiche in einer Küchenmaschine fein cuttern;

2 Stk. Tramezzini











Zubereitung



Die Kalbsfilets scharf anbraten.



Das Tramezzini mit Hühnerfarce einstreichen und mit den blanchierten Fisolen oder Keniabohnen dicht aneinandergereiht belegen.



Das Kalbsfilet darauflegen und einrollen. Bei 200°C ca. 13 Minuten ins Backrohr.

Erdäpfel-Kalbskopf-Gratin



Zutaten



50g mehlige Erdäpfel, geschält, in würfel geschnitten und gekocht

50g Champignons, geschnitten

80g gesurten, in würfel geschnittenen Kalbskopf (vom Fleischhauer)

Majoran, etwas Gemüsefond



Zubereitung



Die Champignons und die Erdäpfelwürfel in einer heissen Pfanne anbraten, etwas Gemüsefond dazugeben. Mit Majoran, Salz und Pfeffer würzen. Den Kalbskopf kurz mitschwenken. Alles in eine Gratinierform geben. 2-3 Esslöffel der Sauce Hollandaise (Zubereitung siehe unten) darübergeben und bei starker Oberhitze im Backrohr kurz gratinieren.



Dazu: Braune Sauce



Tipp von Bernie Rieder: Braune Sauce würde ich zuhause nicht selber machen – es gibt gute Fertigsaucen, die man mit Cognac verfeinern kann.

Sauce Hollandaise



Zutaten



¼ kg Butter

2 Dotter

6cl Weisswein

6cl klare Suppe

Limettensaft,

Salz, Pfeffer, etwas Sojasosse

1 bund Estragon

Lorbeerblatt



Zubereitung



Butter klären.



Wein und Suppe auf die Hälfte einkochen lassen, vom Herd nehmen und den Bund Estragon im Fond gemeinsam mit dem Lorbeerblatt ziehen lassen.



Die Dotter unterrühren und über Wasserdampf aufschlagen bis sich das Volumen deutlich vergrössert hat.



Vom Herd ziehen und die geklärte Butter unterschlagen.



Mit Salz, Pfeffer, und etwas Sojasauce würzen.