Harte Urlaubsheimkehr: Straf-Ausstieg im Zug

Ich dachte mir, Gott sei Dank bin ich im Zug und jetzt nix wie heim." Susanne Huslisti wähnte sich nach einem zweiwöchigen Golfurlaub in Spanien schon fast im heimatlichen St. Pölten, als sie am 2. März um 23.50 Uhr am Westbahnhof im letzten Nachtzug Platz nahm. Gut, es war kein "Railjet"-Flitzer, sondern ein "Rex"-Bummler, aber dem maß die müde Heimkehrerin keine besondere Bedeutung bei. Hätte sie aber tun sollen, denn die vermeintlich kurze Reise mündete nach Ansicht der 61-Jährigen in "einer Ungeheuerlichkeit, wie sie mir in meinem langen Leben noch nicht passiert ist".

Als der Zugbegleiter erschien, wollte die Passagierin ein Ticket kaufen. Was sie nicht wusste: Im Gegensatz zu Schnellzügen, mit denen sie "alle ein, zwei Wochen einmal" fährt, gibt es in Nahverkehrsgarnituren keinen Fahrscheinverkauf. "Auf meine Frage, was die Fahrt kostet, sagte der Schaffner 65 Euro. Ich hab zwei Mal nachgefragt, weil ich dachte, das ist ein Irrtum. Schließlich kostet die normale Fahrt mit einer Vorteilscard, wie ich sie habe, 6,20 Euro."