Hanfpflanzen wuchsen in der Wohnung

In Marchegg (Bezirk Gänserndorf) sind in der Wohnung eines 23-jährigen Mannes 154 Hanf-Pflanzen entdeckt worden. Ebenfalls sichergestellt wurden 1,2 Kilo bereits verpacktes Cannabiskraut und 9300 Euro Bargeld, das laut dem Beschuldigten aus Suchtgift-Verkäufen stammt. Der mutmaßliche Rauschgifthändler wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Laut Polizei ist der Verdächtige geständig, seit etwa zwei Jahren Hanf gezüchtet und an zwei Großabnehmer verkauft zu haben. Bei den Männern handelt es sich um einen 25-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf und einen 23-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Beim älteren der Männer wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung etwa 220 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Letztlich wurde auch der unterstandslose 23-Jährige festgenommen und nach Wien-Josefstadt eingeliefert. Er soll seit mehreren Jahren Cannabiskraut und verschiedene Partydrogen in Wien und Niederösterreich verkauft haben. Der Beschuldigte zeigte sich lediglich zum Konsum von Suchtmitteln geständig.