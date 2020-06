Handy-Parking per App oder SMS beginnt Anfang Oktober

Klosterneuburg – In zehn Tagen ist es soweit: Ab ersten Oktober kann man Parkgebühren für Klosterneuburger Kurzparkzonen mit dem Handy bezahlen. Die Stadt hat sich für das Modell „park.ME“ des Betreibers Trafficpass entschieden. Außer in Klosterneuburg kann man über diesen Betreiber auch Parkgebühren in Wien, Linz, Graz, Salzburg, Bludenz, Zell am See sowie in der NÖ-Kurstadt Baden begleichen. Weitere Städte in österreich und auch in Deutschland sollen laufend in das System eingebunden werden.

Vor dem ersten Parkvorgang muss man sich registrieren – das geht auf der Homepage des Betreibers (siehe unten), wo man auch die erforderliche App downloaden kann, oder telefonisch unter  0800/206 306. Die Parkgebühren werden dann am Monatsende automatisch vom Konto abgebucht.