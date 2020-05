Handtaschendiebe schlugen beim Check-in zu

Geschickt lenkten sie ihre Opfer ab, dann schnappten sie sich ihr Gepäck. Die Kriminalisten aus Schwechat fahnden nach zwei unbekannte Handtaschendiebe, die am Flughafen Wien-Schwechat ihr Unwesen getrieben haben. Zumindest am 6. sowie am 8. September sollen sie zugeschlagen haben.

Die Männer gingen bei ihren Coups sehr gefinkelt vor. Ein Täter soll die Aufmerksamkeit des Opfers beim Check-in-Vorgang auf sich gezogen haben, sein Komplize schnappte sich in der Zwischenzeit die Tasche. Nach dem Diebstahl sollen die Männer sofort ihr äußeres Erscheinungsbild verändert haben, etwa durch Aufsetzen einer Kappe oder Brille beziehungsweise durch Überziehen einer Jacke.

Erst vergangene Woche erwischten die Kriminalisten drei Täter, die im November mit der gleichen Masche vorgegangen waren. Hinweise bitte an die Polizei Schwechat 059133-3290-222.