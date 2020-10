Hakenkreuz-Opfer wehrt sich gegen Vorwürfe

Einen vergleichbaren Fall sucht man in der österreichischen Kriminalgeschichte vergeblich. Nach dem Vorbild des Hollywood-Streifens " Inglourious Basterds" fallen unbekannte Täter gleich zwei Mal über einen Mann her, ritzen ihm mit Rasierklingen Hakenkreuze in Stirn und Oberkörper und misshandeln ihn schwer. Der Fall aus Bad Fischau im Bezirk Wiener Neustadt mutet so außergewöhnlich an, dass Mordermittler des Landeskriminalamtes eingeschalten wurden um ihn zu klären. Sie schenken dem mutmaßlichen Opfer Robert T. (52) jedoch keinen Glauben und zeigten ihn wegen Vortäuschung einer Straftat bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt an.

"Es gibt keinen einzigen Beweis, dass mein Mandant den Überfall erfunden hat. Nur weil bis dato kein Täter gefunden wurde, kann man nicht davon ausgehen, dass die Sache inszeniert ist", sagt Robert T.s Anwalt, Christoph L. Der Jurist gibt dem KURIER Einblick in den polizeilichen Endbericht. Der 52-Jährige soll im Februar am Weg in die Morgenschicht in einen Hinterhalt geraten sein. Ein grüner VW Golf soll mit Warnblinkanlage auf der Straße gestanden sein. Als T. ausstieg um zu helfen, soll er von hinten niedergeschlagen und verschleppt worden sein, soweit seine Angaben. Durch verstärkte Verkehrskontrollen forschte die Polizei zwei Zeugen aus, die am besagten Tag etwa um die selbe Uhrzeit dort unterwegs waren. Sie hatten nichts Verdächtiges bemerkt.