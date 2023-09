Häftling verunglückte bei Fluchtversuch aus Gefängnis in St. Pölten

In St. Pölten ist am Donnerstag die Flucht eines Insassen aus der Justizanstalt gescheitert. Der Häftling habe vermutlich zwei externe Helfer gehabt, bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums am Samstag auf Anfrage einen Bericht der Kronen Zeitung. Die Rede war von einem „untauglichen Fluchtversuch“, der „durch das engagierte und rasche Einschreiten eines Justizwachebediensteten verhindert“ worden sei.

Der Insasse habe sich bei der Aktion verletzt, teilte die Ressortsprecherin weiter mit. „Er befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung.“ Die Fluchthelfer, die außerhalb des Gefängnisses gewartet haben und flüchten konnten, seien zur Fahndung ausgeschrieben worden. Festgehalten wurde auch, „dass wir zu persönlichen Umständen von Insassen und Insassinnen aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben können“.

Bei dem Fluchtversuch seien „keine weiteren Personen verletzt noch Sachen beschädigt“ worden.

