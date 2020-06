Gutachter fuhr Todesfahrt nach

Die Zukunft von Lea und Lukas sieht düster aus. Wie berichtet, verloren die Zwillinge aus Frättingsdorf im Weinviertel ihren Vater bei einem mysteriösen Verkehrsunfall. Es war der 7. Oktober 2010. Der Krankenpfleger Siegfried Pfalzer, 36, war mit seiner Yamaha R6 auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, dem AKH in Wien. Wenige Hundert Meter vor der Auffahrt zur A 5 bei Schrick kommt der routinierte Motorradfahrer aus bis heute nicht geklärten Umständen auf der B 46 zu Sturz, prallt in der Folge gegen einen Baum und stirbt noch an der Unfallstelle.

Kurz davor hatte in unmittelbarer Nähe auf der B 46 ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Großkrut gewendet. Die beiden Beamten, die zuvor eine erfolglos verlaufende Verfolgungsjagd auf der A5 abgebrochen hatten, gaben in völliger Übereinstimmung an, dass sie den Sturz des Motorradfahrers gehört hätten und im Rückspiegel verfolgen konnten. Eine Berührung des Motorrades mit dem Polizeiauto habe es nicht gegeben.