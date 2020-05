Das Erbe der Mayas ist in Guatemala noch sehr lebendig. Abgesehen von den historischen Schätzen kann das mittelamerikanische Land nämlich auch auf eine gelebte Sprachkultur verweisen. Außer Spanisch werden in der ehemaligen spanischen Kolonie, die seit 1821 unabhängig ist, noch heute 21 Maya-Sprachen gesprochen. Neben den zahlreichen Kunstschätzen und der Millionenstadt Guatemala City auch jede Menge Natur zu bieten. Erwähnenswert ist hier vor allem eine Vulkankette am Pazifik, wobei alleine drei Vulkane noch immer aktiv sind. Eine ursprüngliche und schier undurchdringliche Wildnis findet sich in der mehr als 36000 km² großen Hochebene von El Petén. Sehenswert ist außerdem der von Vulkanen umgebene Atitlán-See.