„Gsindl-Button“ kam für die Sitzung zu spät

Als vor wenigen Wochen der „Gsindl-Chat“ von Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) publik geworden war, kamen die ersten Proteste aus der SPÖ Niederösterreich. Konkret forderten Landesparteichef Franz Schnabl und sein Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar sofort eine Entschuldigung von der Landeshauptfrau, weil sie in ihrer Zeit als Innenministerin „die Roten“ so bezeichnet hatte. Mikl-Leitner entschuldigte sich dafür auch noch am selben Abend öffentlich per Aussendung und per Handy direkt bei hochrangigen SPÖ-Vertretern wie Pamela Rendi-Wagner, Michael Ludwig oder auch Hans Peter Doskozil. Es gab an diesem Abend auch ein Telefonat zwischen Johanna Mikl-Leitner und Franz Schnabl. Dennoch wurde vor der SPÖ-Landesparteizentrale in St. Pölten ein „Gsindl-Plakat“ postiert und Franz Schnabl präsentierte sogar ein T-Shirt mit der Aufschrift „Gsindl“.

Deswegen wurde nun auch darüber spekuliert, ob die SPÖ bei der Landtagssitzung am Donnerstag mit einer spontanen Aktion dieses Thema aufgreifen und damit die ÖVP provozieren wird. Das dürfte auch tatsächlich geplant gewesen sein, wie im Vorfeld der Sitzung zu hören war. So soll Landtagsabgeordneter Rene Pfister einen Auftritt mit einem „Gsindl-Button“ am Sakko im Visier gehabt haben.