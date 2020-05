Grundwasser-See mit Pestiziden verseucht

Die Grundwasser-Verseuchung im Korneuburger Becken vor den Toren Wiens durch den Spritzmittelhersteller Kwizda-Agro erreicht immer größere Ausmaße. Bei einer neuerlichen Untersuchung von Wasserproben wurden weitere Zerfallsprodukte (fachsprachlich Metaboliten genannt) von Herbiziden und Pestiziden gefunden. „Wir gehen einmal ursprünglich davon aus, dass die meisten Substanzen von Kwizda stammen“, sagt Umweltchemiker Werner Wruss, der seit dem Vorjahr mit einer Sanierung der Umweltbombe beschäftigt ist.

Der gesamte Grundwasserstrom muss in den nächsten Jahren mit Kohlefilteranlagen aufwendig gereinigt werden. Nach derzeitigem Stand der Analysen haben sich die Gifte, die jahrelang aus den Abwassertanks der Firma Kwizda-Agro am nördlichen Stadtrand von Korneuburg in den Untergrund gelangt sind, auf einer Fläche von rund vier Quadratkilometern bis knapp vor die Langenzersdorfer Gemeindegrenze ausgedehnt. Um die Ausbreitung der Vergiftungsfahne in Richtung „Wiener Pforte“ zu verhindern, wird seit drei Monaten das gering verunreinigte Grundwasser abgepumpt und in die Donau eingeleitet.