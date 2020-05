"Grüne" Leistungsschau in Tulln

In ihrer traditionellen Gemeinschaftsausstellung in Halle 1 laden die österreichischen Gärtner und Floristen zu einer Reise in die Welt der Märchen ein. Mit insgesamt mehr als 200.000 bunten Blumen und Blüten werden Szenen aus alten und modernen Märchen floral dargestellt - der Bogen spannt sich von "Hänsel und Gretel" über "Pippi Langstrumpf" bis zu " Harry Potter".



In einen "Garten der Herzen" mit riesigen Herzen aus Rosen lädt Gärtner Starkl in Halle 2. Ebendort präsentieren die heimischen Gemüsegärtner ein "Schlaraffenland" aus Gemüse. Den Trendgarten 2012 zeigt Erlebnis-Gärtner Kittenberger schon jetzt in Halle 3, während die Gartenarchitekten der Firma Praskac am Freigelände den Garten als (H)Ort des Lebens präsentieren.



Der Ausstellungsreigen der restlichen Hallen reicht von Picknick-Inspirationen über Floristik-Handwerk und Gartenarchitektur bis zu Top-Angeboten für Hobbygärtner und den neuesten Pool-Trends.



58. Internationale Gartenbaumesse Tulln, Donnerstag, 25. bis Montag, 29. August, jeweils 9-18 Uhr, Tulln, Messegelände. Eintritt 11 €, Senioren 9 € Jugend 2 €. 02272/624030