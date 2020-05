Große Stimmen für den guten Zweck

Ohrenschmaus für den guten Zweck wird im Casino Baden geboten. Am 18. Dezember gibt es das Jubiläumskonzert „Himmlische Chöre“ anlässlich 15 Jahre Kunst auf Rädern. Die Sieger des Chorwettbewerbes „ Österreich singt“, die Gumpoldskirchner Spatzen und der Frauenchor Cantilena sowie Vox Humana wirken ebenso mit wie Solisten der Wiener Volksoper und der Wiener Philharmoniker. Zu hören am Sonntag um 19.30 Uhr im Festsaal des Casinos. Der Reinerlös kommt der Institution Kunst auf Rädern zugute. Sie widmet sich der künstlerischen Betreuung alter Menschen in Heimen. Kartenvorverkauf im Congress Casino Baden, täglich außer Sonntag von 13 bis 20 Uhr:  02252/444 96 444.

Das nächste Highlight folgt am 21. Dezember um 19 Uhr im Casino. Die Wiener Sängerknaben und Kammersänger Sebastian Reinthaller verzaubern mit ihren Stimmen. Die Bandbreite reicht dabei von gregorianischen Chorälen bis zu Weihnachtsliedern aus aller Welt. Die Benefizveranstaltung des Lions Club Baden St.Helena dient der Unterstützung von Mitmenschen in Not. Tickets gibt es im Casino Baden sowie in der Apotheke zur Weilburg.