Vorbei sind die Zeiten, in denen Großbritannien so richtig groß war, denn das "Empire" ist heute, anders als früher, nicht mehr die bedeutendste Industrie- und Handelsmacht. Und auch ansonsten hat sich in dem Land, das man in den Gazetten noch immer automatisch mit Queen Elizabeth und Prinz Charles identifiziert, so einiges getan. Seit der Öffnung des Kanaltunnels ist Großbritannien keine Insel mehr, sondern fest mit Europa verbunden. Zudem baut sich die Dominanz Englands über Schotten, Nordiren und Walliser allmählich ab. Als Reiseziel hat das Land, das so "very british" ist, jedoch all seine alten Attraktionen bewahrt. Da ist einerseits der verrückte Glamour von London - eine Stadt, in der man rund um die Uhr etwas erleben kann. Andererseits hat Großbritannien mit seinen Dünen, Küsten, Mooren und Seen wunderschöne und oft menschenleere Natur-Highlights zu bieten. Für Kulturfans lohnt sich außerdem unbedingt ein Besuch der historischen Stadt York.