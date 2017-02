Großangelegte Suchaktion nach 22-Jährigem

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften stand in der Nacht auf Mittwoch bei einer Suchaktion in Pottendorf (Bezirk Baden) im Einsatz. Ein 22-jähriger Mann aus Pottendorf wurde bei der Polizei als abgängig gemeldet. Nachdem zuvor schon Polizei und Rettungskräfte nach dem jungen Mann vergebens suchten, wurde gegen 2.30 Uhr auch die Feuerwehr zur weiteren Unterstützung angefordert. Daraufhin wird die örtliche freiwillige Feuerwehr Pottendorf sowie die FF Siegersdorf alarmiert.

Foto: /BFK BADEN/Stefan Schneider Das Suchgebiet erstreckte sich in erster Linie im Freilandgebiet zwischen Pottendorf und Siegersdorf bzw. Richtung Ebenfurth, da der Gesuchte angeblich zuletzt auf einem Feldweg in diesem Bereich gesehen wurde. 36 Feuerwehrleute, mehrere Polizeistreifen, 17 Rettungshunde mit 40 Hundeführern verschiedenster Rettungsorganisationen samt Führungsstab und weitere Rettungskräfte vom Roten Kreuz und Arbeiter Samariterbund suchten bis in die Morgenstunden ein Gebiet von rund zwei Quadratkilometer ab. Darunter auch angrenzende Wohnsiedlungen und in Folge die weitläufige Parkanlage des Schloss Pottendorf.

Foto: /BFK BADEN/Stefan Schneider Gegen 8.15 Uhr wurde in Absprache mit der Polizei der Einsatz ergebnislos abgebrochen. Im Rahmen des Streifendienstes der Polizei wird aber die Suche weitergeführt. Aufgrund des Schnee/Eisregens in der Nacht konnte kein Hubschrauber der Polizei die Suche aus der Luft unterstützen.