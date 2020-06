Grenzenlos weit wandern am alpannonia®-Weitwanderweg

Was sonst am alpannonia®-Weitwanderweg über Tage erwandert wird, ist hier dank Dreiländerstein in Hochneukirchen-Gschaidt in Sekundenschnelle möglich: Mit ein paar Schritten ist man im Burgenland, in der Steiermark und in Niederösterreich.

Bei Redlschlag ist ein Aussichtshügel – die Einheimischen nennen ihn „Gugelhupf“ – aufgeschüttet worden und präsentiert das Burgenland. Am Fuße des Kegels findet sich ein halbmondförmiger Steinwall, der eine Feuerstelle eingrenzte. Hier zündeten die Menschen im Mittelalter bei herannahenden Feinden ein „Kreidfeuer“ an.

Über Wiesen und durch Wälder geht es nach Bernstein, den höchstgelegenen Ort des Burgenlandes (619 m). László Almásy, der „englische Patient“ kam hier auf der Burg zur Welt und der hiesige Edelserpentin ist ein geschätzter Halbedelstein. Weiter geht es durch Mischwälder, vorbei an Grabhügeln aus dem 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. Steil ist dann der Anstieg zur Burg Schlaining, dem Wahrzeichen von Stadtschlaining, der kleinsten Stadt des Burgenlandes. Das „Friedenszentrum Burg Schlaining“ forscht seit 1982 über Ursachen von Konflikten und arbeitet an deren Lösungen.

Um wieder auf den Weitwanderweg zu gelangen, gibt es die Möglichkeit, der gelben Markierung über Schönau und den Hohen Stein zu folgen. Dieser Weg führt durch ein Waldgebiet, das bezeichnenderweise „Großer Wald“ heißt. Doch hier versäumt man ein paar interessante Stationen am Wegesrand, wie etwa den Kalkofen vor Unterkohlstätten.

Die Wanderung führt weiter durch den grenzüberschreitenden Naturpark Geschriebenstein-Írottkö. Das nächste Ziel ist der Geschriebenstein, der höchste Berg (884m) des Burgenlandes und Westungarns. Genau an der Staatsgrenze steht die steinerne Aussichtswarte des Geschriebensteins.

Über die Hörmannforrás (Hörmann-Quelle) gelangt man an den Steirerhäusern vorbei. Der Name erinnert daran, dass hier Holzfäller aus den Alpen angesiedelt wurden. Spätestens in Cák ist aber Schluss mit Alpen! Pannonien ruft, und kleine Weingärten ziehen sich den Berghang hinauf. Die zierlichen, weiß gekalkten Presshäuser sind mit Stroh gedeckt. Schließlich führt der Weg auf die Stadt Köszeg/Güns zu. Sie ist das kulturelle Zentrum der Günser Region: eine Stadtmauer, ein Schloss, fünf Kirchen, Bürgerhäuser mit reichem Fassadenschmuck – und in jedem zweiten Hof lockt eine Buschenschank.