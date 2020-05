Gourmet Rezepte - Hauptspeise: Rindersteak mit Granatapfel

Zutaten



4 Scheiben Rinderfilet (zirka 3 Zentimeter dick)

2 bis 3 Granatäpfel

50 g Butter

3 EL Crema di Balsamico

100 g Rucolasalat

3 EL Olivenöl

1 TL Zitronensaft

1 Prise Zucker

etwas Meersalz

etwas frisch gemahlener Pfeffer







Zubereitung



• Den Backofen auf 160 Grad vorheizen.



• Granatäpfel halbieren, Kerne mit einem Löffel herauskratzen und in eine Schüssel geben.



• Die Kerne mit einem Löffel etwas zerdrücken, sodass Saft austritt. Einige Kerne aufheben.



• Zwei Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, und die Steaks von beiden Seiten etwa 90 Sekunden scharf anbraten. Fleisch in eine Aluform geben und für zirka 10 Minuten in den vorgeheizten Backofen schieben.



• Den Granatapfelsaft mit einigen Kernen in die Pfanne geben, Crema di Balsamico zugeben und aufkochen. Die Temperatur reduzieren. Butter einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.



• Etwas einkochen lassen.



• Steaks aus dem Ofen nehmen, in Alufolie wickeln und zwei Minuten rasten lassen.



• Inzwischen restliches Olivenöl, Zitronensaft, etwas Salz und Zucker vermischen und den Salat damit marinieren.



• Salat auf den Tellern anrichten, das Fleisch darauf setzen. Den ausgetretenen Fleischsaft zur Sauce geben, verrühren und über das Fleisch geben.