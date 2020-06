Golden Boys and Girls beflügeln Weinviertel

Auch die regionalen Betriebe dürfen sich freuen. An Kaufkraft mangelt es jedenfalls nicht. "Wir sprechen von einer Generation, die auf Qualität Wert legt und dafür auch gerne Geld ausgibt", fasst es der Studienautor zusammen. Handarbeit statt Massenware lautet also das Motto. Dafür wird der Wettstreit um qualifiziertes Personal etwas härter.

Die Basis ist also gelegt. In den nächsten Monaten werden die Ergebnisse nun in Workshops aus Sicht von Wirtschaftstreibenden, Gemeinden und Bürgern diskutiert. Das Ziel ist dann eine gemeinsame Strategie für die kommenden Jahre.