Gestohlener Quattro aufgetaucht

Der Waldviertler Günther Flicker ist überglücklich: Sein blaues Audi Quattro-Coupé, Baujahr 1986, das in der Nacht zum 19. Februar gestohlen wurde, ist gefunden. Es wurde ohne einen Kratzer im tschechischen Slavonice nahe der österreichischen Grenze gefunden und von der tschechischen Polizei sicher gestellt. Für Flicker auch ein Erfolg der verschworenen Gemeinschaft der Audifans. „Dem Dieb ist die Sache sicher zu heiß geworden, nachdem die Suchmeldung 300.000 Mal geteilt wurde“, sagt er.

Seine Ehefrau hatte Mittwochfrüh bemerkt, dass das Tor des Schuppens in Gastern, Bezirk Waidhofen/Thaya, offen stand. Der gut erhaltene Audi Quattro war weg. Ein Nachbar hatte in einer der Nächte davor eine männliche Gestalt in der Nähe des Tatorts gesehen, die sich versteckte, als er sich näherte.

Entscheidenden Anteil daran, dass das Verschwinden des Wagens verhindert wurde, haben Hans-Peter Reischl und seine Community. Er ist Veranstalter der weltweit größten historischen Audi-Veranstaltung „Quattrolegende“, die seit 13 Jahren Menschen aus ganz Europa anlockt. Seit vier Jahren trifft man sich in St. Gilgen am Wolfgangsee. „Ich habe Kontakt mit einer großen Community und die Informationen geteilt. Auf Facebook hatten wir 300.000 Zugriffe. so ist es heuer dank der Unterstützung der Fahrzeugliebhaber zum dritten Mal gelungen, einen Audi-Quattro-Diebstahl zu vereiteln“, erzählt der Autofanatiker. „Die Coupés sind zwar nicht ganz so teuer wie die Ur-Quattros aber extrem selten. Der zuletzt gestohlene geht im Wert sicher auf die 30.000 Euro zu. Das macht sie für Diebe interessant“, erzählt er und rät Besitzern, die Aufbewahrungsorte ihrer Schätze geheim zu halten.