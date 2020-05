Gericht ermittelt gegen den Windrad-Ortschef

Kein Windpark in Hausleiten - so entschied es die Mehrheit der Bevölkerung Ende Februar beim Urnengang. Doch damit war es offenbar nicht abgetan. Hinter den Kulissen köchelte es seither. Jetzt macht die Causa auch vor Bürgermeister Otto Ruthner nicht Halt. Dem ÖVP-Ortschef wird mutmaßlich vorgeworfen, Amtsmissbrauch in seinem Hauptberuf als Steuerprüfer begangen zu haben. Mehrere Personen, darunter auch Windkraft-Gegner seien mit Betriebsprüfungen bedacht worden.