Gemeinderat Herza: Spitzenkandidat für SP

Knapp drei Monate vor der Gemeinderatswahl 2015 präsentierte die SPÖ Perchtoldsdorf ihr neues Team. Neben bewährten Politikern finden sich auch drei Neuzugänge darunter.

Als Spitzenkandidat wird Gemeinderat und Techniker Claus Herza ins Rennen gehen. Er wurde bei der Mitgliederversammlung am 29. Oktober mit großer Mehrheit gewählt. Parteiobmann Anton Plessl streut dem Listenersten Rosen. Er habe bereits bei der Diskussion über die Kaltenleutgebner Bahn sowie zuletzt bei der Forderung nach einer Volksbefragung zur Wasserenthärtung sein Können unter Beweis gestellt.

Der 42-jährige Vladimir Arthofer sowie der 47-jährige Christian Hann sollen nun im Wahlkampf für frischen Wind in der SPÖ sorgen. Ebenfalls neu im Team: Susanne Giffinger. Mit ihr, betont Plessl, ziehe eine äußerst erfahrene Frau neu in den Gemeinderat ein. Wobei es der Parteiobmann bedauert, die Frauenquote deutlich verfehlt zu haben. Nun will er in der Wahlwerbung, die nach den Weihnachtsfeiertagen beginnen soll, für das siebte Mandat kämpfen, damit eine weitere Frau in den Gemeinderat einziehen kann.