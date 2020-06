Gemeinde beschließt, sich umzutaufen

Größter Kritiker der Entscheidung ist ausgerechnet Breitners Vize Figl Fischelmaier. "Das ist eine Frechheit, dass man so was macht", wettert er. Weißenkirchen sei ein klingender Name, außer dem Zentrum gebe es in Perschling kaum Infrastruktur. Zudem werde es in den nächsten Jahren ohnehin zu Ortszusammenlegungen kommen. Da sei die Umbenennung verzichtbar. "Die ÖVP wird bei der nächsten Wahl ihre Tetsch’n kriegen. Der Bürgermeister wird drei bis vier Mandate verlieren", ist er sicher. Das allerdings ohne ihn. Figl Fischelmaier werde als Vize nicht mehr zur Verfügung stehen.