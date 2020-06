Z’Haus beim Bonka

Vogelgezwitscher, Kies, der unter den Autoreifen knirscht, und leises Stimmengemurmel von den Gästen im Gastgarten. Ansonsten ist es ruhig in Oberkirchbach. "Heilige Ruhe", sagt Gasthausbesitzer Herbert Bonka junior dazu. Während seines Jahres in New York hat er diese Stille besonders schätzen gelernt. "Z’haus ist einfach Z’haus", sagt Bonka und nimmt einen Schluck vom selbst gemachten Apfelsaft.

Zufällig verirren sich Gäste zu Herbert Bonkas " Gasthaus im Wienerwald" kaum. Obwohl von Neuwaldegg auch der Postbus hierher fahren würde. Das Lokal liegt versteckt im Wienerwald, auf halbem Weg zwischen Klosterneuburg und Sieghartskirchen, an einer kaum befahrenen, kleinen Landstraße.