Gasexplosion: Lange Suche nach dem Schuldigen

Die Frage ist: Wer hat den Sicherungsbolzen nicht ordnungsgemäß verschlossen?

Der besagte Filterseparator stand bereits bei einer Verdichterstation in Arnoldstein in Kärnten in Betrieb, ehe er abgebaut und auf einen Lagerplatz gebracht wurde. Erst später kam der Auftrag an die "Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH" die gebrauchte Anlage bei der Verdichterstation in Baumgarten wieder einzubauen. Laut den bisherigen Ergebnissen waren zig Personen von Bilfinger und verschiedenen Subfirmen mit dem Aufbau der Rohrleitungssysteme und Filteranlagen in der Verdichterstation beschäftigt. "Die mechanische Fertigstellung der Arbeiten ist mit dem 4. Dezember protokolliert. Welche Unternehmen danach noch Arbeiten an der Anlage verrichtet haben, wissen wir nicht", sagt Bilfinger-Pressesprecher Peter Stopfer.

Wegen der Komplexität des Falles werden die Ermittlungen noch Monate in Anspruch nehmen. Zahlreiche Personen, die an der Anlage Hand angelegt oder den Auftrag dazu erteilt haben, müssen noch vernommen werden. Es geht darum die Verantwortlichkeiten zu überprüfen.