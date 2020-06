Ganoven verwechselten Bankomaten

Nicht gerade die vifsten Räuber dürften jene Ganoven sein, die am vergangenen Wochenende die Filiale der Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf in Marchegg-Breitensee mit ihrem Besuch beehrt hatten. Sie hatten es offensichtlich auf einen frisch befüllten Bankomaten abgesehen. Erwischt haben sie aber in der Hitze des Gefechtes das rechts neben dem Kontoauszugsdrucker stehende Überweisungsterminal im Foyer der im Ortszentrum befindlichen Bankstelle.

"Gutes Personal zu bekommen wird immer schwieriger. Unter dem latenten Fachkräftemangel scheint jetzt auch schon die Unterwelt massiv zu leiden", kommentierte ein Polizeibeamter den Vorfall trocken.

Ein derartiger Überweisungsterminal kostet rund 10.000 Euro. Üblicherweise handelt es sich um ein Kiosksystem mit Touchscreen, Tastatur, Drucker und Spezialtastatur für die PIN-Eingabe. Teilweise sind diese Terminals auch mit einem Belegscanner ausgerüstet, mit dem ausgefüllte Überweisungsbelege vom Bankkunden selbst eingescannt werden können.