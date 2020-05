Klein, aber ausgesprochen sehenswert - das kann man getrost von Gambia sagen. Die nur 11.295 qkm große Präsidialrepublik, die seit 1965 unabhängig ist, ist nämlich Afrikas kleinste Nation. Dennoch hat das Land, das geographisch regelrecht vom Senegal "umarmt" wird, gerade landschaftlich eine Menge zu bieten. So finden Reisende hier einerseits am Atlantik wunderschöne Sandstrände, während sie andererseits die üppigen Tropenwälder und endlosen Savannen bestaunen können. An der Flussmündung am Atlantik gibt es außerdem imposante Sandsteinklippen. Und auch ein Abstecher in die Hauptstadt Banjul, die in einem geschützten Hafen auf St. Mary’s Island liegt, lohnt sich: Hier kann man noch immer die Atmosphäre der Kolonialzeit spüren und einige schöne Bauwerke aus dem 19. Jahrhundert besichtigen.