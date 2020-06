Fundamentalistische Katholiken gegen Stupa

Wuchtiger als in jedem Wahlkampf prasselt derzeit ein Hagel von Postwürfen auf die Bewohner der kleinen Stadt Gföhl im Waldviertel ein. Es geht nicht um einen neuen Gemeinderat, sondern um den Bau eines 30 Meter hohen buddhistischen Denkmals – Stupa genannt – am Stadtrand. Der soll dort entstehen, weil ein Mönch den Platz als passend erspürte.

Selbst ernannte Hüter des Christentums aus vielen Teilen Österreichs wollen in einer wilden Kampagne mit teilweise diffamierenden oder schlicht falschen Aussagen erreichen, dass sich Gföhl am Sonntag in einer Volksbefragung gegen den Bau entscheidet. Aber auch einzelne Einheimische tun ihre Ablehnung schriftlich kund. Dabei steht ein kleineres Stupa-Exemplar seit 27 Jahren in Wien am Donauufer.

Von der Hausfrau bis zur Piusbruderschaft, von einer Initiative mit Sitz in Oberösterreich, die der verstorbene Pornojäger Martin Humer gegründet hat, bis zu anonymen Sendern reicht die Palette derer, die aussenden.

„Da gibt es teilweise schlimme Diffamierungen. Auf dieses Niveau begeben wir uns nicht. Wir haben sachlich informiert. Rufen die Bürger auf, sich zu entscheiden und zahlreich die Volksbefragung zu nutzen“, sagt Bürgermeister Karl Simlinger und appelliert an die Vernunft der Menschen.