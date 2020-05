Frequency: Ticket-Fälscherbande ausgehoben

Für zahlreiche Frequency-Fans gab es in der Nacht auf Samstag ein böses Erwachen: Als sie ihre Tickets gegen die blauen Eintritts-Armbänder einlösen wollten, stellte sich heraus, dass sie wertlos waren. Die via Internet erworbenen Okkasionen zum Halbpreis von 60 Euro waren Fälschungen. Optisch perfekt, sogar auf Originalpapier, doch der Magnet-Strichcode entlarvte sie als Falsifikate.



Während die Opfer bei ausverkauftem Festival keine Chance auf Ersatz-Tickets hatten, lief eine Fahndung nach den Fälschern an. Kriminalbeamten der "Soko Frequency" gelang ein entscheidender Schlag. Sie stießen in einem Luxushotel auf vier Ticket-Betrüger.

Es handelte sich um Engländer, die dort Quartier bezogen hatten und einen Österreicher. Sie wurden festgenommen, Beweismaterial sichergestellt. Die Männer gehören offenbar zur selben Bande wie fünf Briten, die mit gefälschten Tickets vorm Merkur-EKZ gefasst wurden. "Das Frequency ist leider kein Einzelfall. Diese Leute dürften europaweit organisiert sein" weiß Veranstalter Harry Jenner.



40 bis 50 Polizisten waren täglich im Festival-Großeinsatz. Die Inspektion Spratzern neben dem VAZ wurde zur Zentrale umfunktioniert, die Garage zum Mannschaftsraum. Seit dem Festival-Start am Donnerstag wurden insgesamt 54 Strafdelikte registriert. Darunter 21 Diebstähle (Börselzieher und Zeltschlitzer) und 12 Suchtgift-Fälle. Hilfseinsatz: Nachdem Fans ungenügend beschriftete Shuttle-Busse nicht fanden, bastelten Polizisten mit Leintüchern und Farbspray Transparente.