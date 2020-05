Freiwillige schützen Trockenrasen-Biotope

Das Projekt wurde als erstes in Österreich von der UNESCO als vorbildliche Aktion ausgezeichnet: Initiiert wurde sie von der heutigen Landesrätin Barbara Schwarz - damals noch Chefin des Arbeitskreises Wachau. Sie startete vor Jahren ein Beweidungsprojekt mit Schafen, das nun wegen gesundheitlicher Probleme des Schäfers ausgelaufen ist. "Vielleicht gelingt ja so etwas wieder", hofft Schwarz.



"Eine Vorzeigeaktion für ganz Europa", schwärmte Österreichs UNESCO-Generalsekretärin Gabriele Eschig, appellierte aber auch an die Verantwortung der Politik für das Welterbe.

Von 2009 bis 2012 läuft die Landschaftspflegeaktion, an der auch der österreichische Alpenverein wesentlichen Anteil hat.



Natalja und Magda, beide 18 Jahre alt und aus Polen, haben sich zum Mitmachen entschlossen, weil sie neue Menschen und eine andere Kultur kennenlernen wollten. "Wir würden das sofort wieder machen", betonen die Mädchen.



Andreas Nunzer, neuer Arbeitskreis-Chef und Spitzer Bürgermeister, gab bei der Vorstellung bekannt: "Wir werden gemeinsam mit dem Stift Göttweig eine Schulprojektwoche zur Terrassen- und Naturpflege veranstalten."