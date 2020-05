Freispruch nach Missbrauchsvorwurf

Über die Art und Weise, verstrickten sich die Kinder jedoch in Widersprüche. Sie gaben an, dass sich ihr mutmaßlicher Peiniger unter anderem auf sie gelegt hätte. Ein ärztliches Gutachten besagt jedoch, dass der Mann nicht mehr im Stande ist auf dem Bauch zu liegen. „Mein Mandant hat nur noch 40 Prozent seiner Lungenfunktion. Wenn er auf dem Bauch liegen würde, wäre er innerhalb kürzester Zeit tot“, erklärt Verteidiger Leonhard Kregcjk. Auch andere Aussagen der Mädchen waren für das Gericht nicht nachvollziehbar. Beide Mädchen gelten durch die Geschehnisse in ihrem familiären Umfeld als verhaltensauffällig. Das ältere Mädchen ist in einer Betreuungseinrichtung für schwer erziehbare Jugendliche. Laut Aussage einer Betreuerin neigt das Kind dazu, „Geschichten“ zu erzählen. Die kleinere Schwester werde stark von der Größeren beeinflusst.

Das Schöffengericht sprach den Angeklagten frei.