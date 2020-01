Frau und Kinder in NÖ getötet: Verdächtiger will Stimmen gehört haben

Am Donnerstag kehrte Samet A. nun zum Schauplatz des Verbrechens zurück. Begleitet von Polizisten, Tatort-Spezialisten und seinem Anwalt Wolfgang Blaschitz wurde die schreckliche Tat in dem Einfamilienhaus in Kottingbrunn im Bezirk Baden rekonstruiert.

Geständnis

Wie berichtet, hatte der 31-Jährige bereits kurz nach der Tat ein Geständnis abgelegt. Rasende Eifersucht und Kontrollwahn dürften die Gründe sein, die ihn derart rot sehen ließ. Seine Frau soll ihm gesagt haben, dass sie sich von ihm trennen wolle.

Im Beisein seines Anwaltes sagte nun der Verdächtige, dass er am Tag der abscheulichen Bluttat Stimmen gehört haben will. "Er war nicht er selbst", betont Anwalt Blaschitz. Dass er seine Kinder ermordert haben soll, daran will sich der 31-Jährige nicht mehr erinnern. "So etwas könnte ich ihnen nie antun", sagte er bei der Tat-Rekonstruktion.

Ob diese Aussage stimmt, wird nun wohl ein psychiatrisches Gutachten klären müssen.