Frau und Kinder getötet: "Überalterte patriarchale Strukturen"

Um den exakten Tathergang zu klären, wurde am Montag mit den Obduktionen der drei Toten begonnen. Die Ergebnisse sollen am Dienstag vorliegen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war Samet A., obwohl er in Mödling geboren worden war, stark in türkischstämmigen Kreisen verwurzelt. In der Familie wurde Türkisch und nicht Deutsch gesprochen.

Nach der Geburt der Tochter soll Samet A. seiner Frau vorgeschrieben haben, nur noch mit Kopftuch auf die Straße zu gehen. Wie auch auf Fotos in sozialen Medien zu sehen ist, kleidete sich Tugba A. zuvor deutlich freizügiger und ganz ohne Kopftuch.