Frau mit Auto überfahren: Szenen wurden am Tatort nachgestellt

War es Mord, weshalb die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt? Oder war es ein tragischer Unfall wie der 55-jährige Verdächtige gegenüber den Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich immer wieder beteuert.

Im Fall einer 49-jährigen Pharmareferentin, die im November an einer Tankstelle in Eibesbrunn im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) von ihrem Lebensgefährten Peter S. mit einem 400 PS starken Pick-up überfahren und getötet wurde, hat am Montag die gerichtliche Tatrekonstruktion an Ort und Stelle stattgefunden. Der Unglückslenker demonstrierte der Staatsanwaltschaft, den Vertretern des Landesgerichts Korneuburg, den Sachverständigen und Anwälten, wie es zu dem tödlichen Zwischenfall gekommen ist.

Sterbende Frau zurück gelassen

Zu diesem Zweck wurde auch der beschlagnahmte Geländewagen an den Tatort gebracht. Damit sollten die Fahrmanöver von der verhängnisvollen Nacht nachgestellt werden. Das Opfer wurde überrollt. Als die Polizei zur Unfallstelle kam, flüchtet der Lebensgefährte und ließ die sterbende Frau zurück. Er ließ sich in der Nähe von einer Bekannten mit dem Auto abholen. Die 49-Jährige wurde noch reanimiert, starb aber wenig später im Spital.