Frau mit Auto getötet? Das sagt der Verdächtige zu den Vorwürfen

„Er war in Panik“, sagt nun sein Anwalt Farid Rifaat, der die Geschehnisse aus der Sicht seines Mandanten nachzeichnet. So sollen die beiden zuvor im Stüberl eines Reitstalles in der Region gezecht haben. Während der Fahrt soll es dann zu einer Diskussion zwischen dem Paar gekommen sein.

„Er hat ihr aufgrund ihres Alkoholkonsums Vorwürfe gemacht“, erzählt der bekannte Wiener Rechtsanwalt. An der Tankstelle sei die Frau schließlich ausgestiegen, um sich noch mehr Alkohol zu besorgen. „Beide waren betrunken“, so Rifaat. Dann sei die 49-Jährige „herumgehüpft und herumgelaufen“, dabei habe sie ihr Lebensgefährte übersehen und angefahren. Der mutmaßliche Täter, der als Hufschmied tätig ist, habe im Rückspiegel noch die am Boden liegende Frau gesehen, entfernte sich schließlich aber vom Ort des Geschehens. „Es war ein Unfall“, meint Rifaat.