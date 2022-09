Frau in NÖ mit Auto erfasst und getötet: 15 Monate teilbedingte Haft

Wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen hat ein 55-Jähriger am Freitag in Korneuburg 15 Monate Haft, davon zehn bedingt, erhalten. Dem Wiener wurde vorgeworfen, seine 49 Jahre alte Lebensgefährtin im Vorjahr in Eibesbrunn in der Gemeinde Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) mit einem Pkw erfasst und dadurch getötet zu haben. Der Schuldspruch ist laut Gericht rechtskräftig. In der Causa war anfangs wegen des Verdachts des Mordes ermittelt worden.