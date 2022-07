Frau in Eibesbrunn überrollt: Gutachten widersprechen Aussage

Der Vorfall hatte sich am 21. November 2021 ereignet. Der Mann, der das Opfer angeblich nicht kannte, war der Lebensgefährte der Frau. Mit ihm hatte Sonja K., eine begeisterte Reiterin, den Abend in einem Reiterstüberl verbracht. Es floss Alkohol, irgendwann kam es zum Streit.

Was dann passierte, beschrieb der Lebensgefährte so: „Es war ein Unfall. Sie hat die Tür des fahrenden Autos aufgemacht und ist mitgeschleift worden. Ich bin weggefahren, weil ich in Panik war.“ Sonja K. starb.

Die Sachverständigen kommen zu einem anderen Ergebnis: Sonja K. hockte, als sie von dem Auto mit mindestens 15 km/h erfasst wurde. Das Fahrzeug stieß gegen die linke Becken- und Rückenregion – Sonja K. wurde also von hinten angefahren.

"Es ist davon auszugehen,..."

Und: „Ist Frau K. bereits beim Losfahren bzw. beim Entschluss zum Losfahren des Beschuldigten in dieser Position gehockt, war sie vor der Kollision nicht mehr ausreichend in normaler Fahrerposition wahrnehmbar. Allerdings ist davon auszugehen, dass sie für ihn erkennbar war, als sie sich aktiv in diese Position bewegt hat.“

Die Version, die der Verdächtige Sonjas Mutter am Tag danach erzählte, klang anders: Sie sei betrunken aus dem Auto gefallen.