"Frau in der Wirtschaft"-Obfrau gegen Änderung der Plegekarenz

Die 46-Jährige, geboren in Oberösterreich, wohnt in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) und betreibt eine Werbeagentur. Sares ist zweifache Mutter, Ehefrau, Leistungssportlerin und spielte im Damen-Basketballnationalteam. Heute betreibt sie den Sport hobbymäßig, unterrichtet an der Grafischen in Wien und studiert an der Pädagogischen Hochschule.