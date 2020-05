Mit einer Fläche von 547 026 km² ist Frankreich größenmäßig unbestrittener König von Europa. Und auch als fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Erde hat sich das Land, das an Nordsee und Atlantik grenzt, seinen Rang gesichert. Mit Savoir vivre, der Traummetropole Paris und einer Fülle an Kulturdenkmälern hat Frankreich jedem Urlauber eine Menge zu bieten. Dafür sorgt nicht zuletzt auch die abwechslungsreiche Landschaft, die mit zahlreichen Wintersportgebieten und ihren Seebädern an der Mittelmeerküste rund ums Jahr attraktiv ist.