FPÖ rechnet mit Zugewinnen von drei bis fünf Mandaten

Krems – Mit Ulla Oswald hat FPÖ-Gemeinderat Walter Rosenkranz eine neue – wie er sagt – „parteiunabhängige Kandidatin“ präsentiert, die als Drittgereihte nach der Wahl im Oktober in den Gemeinderat einziehen soll.

Oswald ist eine gebürtige Wiener Neustädterin, die seit Jahren in Krems lebt und Mutter von drei Kindern ist. Nach der Volksschule und dem Gymnasium war sie in der Tourismusbranche beschäftigt und arbeitet seit 1998 in der Apotheke Krems-Mitterau. „Mit Ulla Oswald ist es gelungen, eine engagierte Frau zu gewinnen, die Themen wie Gesundheit, Familie und Tierschutz abdecken kann“, sagte Rosenkranz. Ein Thema beschäftigt ihn besonders: „Die Grüne Parkzone muss abgeschafft werden. Sie sorgt für Verwirrung und vergrault Touristen. Besser ist es, die blaue Zone bis zum Bahnhof auszuweiten.“

Seine Ziele für den Wahltag am 7. Oktober hat er bereits definiert. „Wir rechnen mit Zugewinnen von drei bis fünf Mandaten. Außerdem wollen wir in den Stadtsenat, um als Kontrollorgan tätig sein zu können“, betonte Rosenkranz, der auf die Protestwähler hofft. Die Konkurrenz – wie die UBK-Bürgerliste oder die Piraten – macht ihm keine Sorgen: „Die sprechen andere Bürger an.“