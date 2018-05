Formel 1 der Lüfte landet in Wiener Neustadt

Lukrativer Wirtschafts- und Werbefaktor

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Klaus Schneeberger sind sich des internationalen Werbewerts der Veranstaltung bewusst. Die spektakulären Luftmanöver werden via TV in 170 Länder übertragen. Die Region liegt damit am werbetechnischen Präsentierteller vor einem Millionenpublikum. „Für die Stadt und für ganz Niederösterreich ist dieser Event ein großer Gewinn, und zwar in sportlicher, wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht. Das Red Bull Air Race passt perfekt in den Eventkalender, mobilisiert Zigtausende Besucher, die als Ausflugsgäste auch für schöne Tagesumsätze sorgen, und schafft durch den Tross der Weltmeisterschafts- und Organisationsteams alleine Tausende Übernachtungen in der Region“, sagt Johanna Mikl-Leitner. Der Ausflugstourismus gilt ohnedies als die besondere Stärke Niederösterreichs – mit rund 40 Millionen Ausflügen pro Jahr und 1,4 Milliarden Euro an Umsätzen.