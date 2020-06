Flutwelle trifft Niederösterreich an der Donau mit voller Wucht

In Spitz in der Wachau herrschte Montagvormittag fast gespenstische Ruhe hinter den mehr als drei Meter hohen Schutzwänden. Besonders im Ortsteil Hinterhaus, der bisher immer als erster überflutet wurde. „Die Schutzwand wird sicher ausreichen“, hofften die Brüder Josef und Walter Nothnagl. Aus der Werkstatt konnten sie nur die teuren Maschinen ausräumen. Den Rest ließen sie drinnen – im Vertrauen auf das neue Schutzbauwerk.

Auch in Klosterneuburg und im Ortsteil Kritzendorf stehen seit Sonntag Siedlungen entlang der Donau unter Wasser. Johann Mayer wurde gerettet: „Dass es so schlimm wird, damit haben wir einfach nicht gerechnet.“ Auch bei der Textilfirma Müller in Kritzendorf bangt man: „2002 haben wir 1000 Tonnen Stoff verloren. Das wird uns heuer nicht mehr passieren“, sagt Franz Müller. Die Firma hat einen Schutzwall errichtet, trotzdem rechnet Müller damit, dass das Wasser in das Gebäude eindringt.

Gegenüber in Korneuburg überflutete die Donau die Werft-Siedlung. Die Behörden ordneten die Evakuierung an. 60 Kinder, Frauen und Männer mussten in Windeseile ihre Habseligkeiten packen. Mit Zillen wurden die Menschen in Sicherheit gebracht. Am Nachmittag stand das Wasser rund einen Meter hoch in der Siedlung und stieg weiter.

Auch im Bezirk Bruck a.d. Leitha rüstete man sich. In Bad Deutsch Altenburg und Hainburg wurden vorsichtshalber Sandsäcke verlegt.